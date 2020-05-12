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Aktüel

Eskişehir'de kumar oynayan 17 kişiye 53 bin lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-05-12 11:40:53 -
Eskişehir'de kumar oynayan 17 kişiye 53 bin lira ceza

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal edip, dernek binası olarak gösterilen adreste kumar oynadığı belirlenen 17 kişiye, 53 bin 550 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, Cumhuriyet Mahallesi Selçuker Sokak'taki ruhsatsız olduğu belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerindeki 17 kişinin, sosyal mesafe kurallarına aykırı davranıp kumar oynadığı belirlendi.

Zanlılara, sosyal mesafeyi ihlal ettiklerinden Hıfzıssıhha Kanunu, kumar oynadıkları için de Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince toplam 53 bin 550 lira lira ceza verildi.

Öte yandan hakkında işlem yapılan Ersin D'nin 2 ayrı suçtan arandığı belirlendi. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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