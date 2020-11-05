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Aktüel Eskişehir'de Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan kahvehanedeki 13 kişiye ceza
Aktüel

Eskişehir'de Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan kahvehanedeki 13 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-11-05 10:02:14 -
Eskişehir'de Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan kahvehanedeki 13 kişiye ceza

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine ilişkin denetimlerde 13 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince oluşturulan özel ekip, bazı adreslerde denetim yaptı.

Polisler, Çamlıca Mahallesi Tombakzade Caddesi'ndeki bir kahvehanede bulunanların sosyal mesafe kuralına uymadığını tespit etti.

Kovid-19 tedbirlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle 13 kişiye toplam 40 bin 950 lira ceza verildi.

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