Eskişehir'de korkutan kaza… 14 yaralı Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Arslan Peker idaresindeki 34 YK 1038 plakalı yolcu otobüsü, Sivrihisar-Afyonkarahisar kara yolunun 15. kilometresinde şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan 12 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir ve Sivrihisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.