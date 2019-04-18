Eskişehir'de korkunç olay! Birbirlerini defalarca bıçaklayarak öldürmüşler

Eskişehir'de, tek katlı evde ölü bulunan 2 arkadaşın, mutfaktan aldıkları bıçakları karşılıklı olarak birbirlerinin göğüslerine defalarca sapladıkları

İşsiz olduğu öğrenilen Cemal Kayalı'nın (46)Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi Candaş Sokaktaki tek katlı evine dün gece yarısı arkadaşı Kenan Metin (37) geldi. Bir süre sonra ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İki arkadaş mutfaktan aldıkları bıçaklarla birbirlerine saldırdı. Karşılıklı olarak göğüslerine bıçakları defalarca saplayan 2 arkadaş olay yerinde hayatlarını kaybetti.

Komşuların kavga ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri, arkadaşların cansız bedenlerini buldu. Polis ekipleri, yaptıkları incelemede eşyaların dağınık olduğu evde ikili arasında kavga çıktığını ve birbirlerini bıçaklayarak, öldürdüklerini tespit etti.

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kayalı ve Metinin cenazeleri otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.