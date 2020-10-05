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Aktüel Eskişehir'de kılık değiştirerek başkalarının yerine sınava giren 8 şüpheli yakalandı
Aktüel

Eskişehir'de kılık değiştirerek başkalarının yerine sınava giren 8 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 16:10:21 -
Eskişehir'de kılık değiştirerek başkalarının yerine sınava giren 8 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, denklik sınavına başkalarının yerine girdikleri iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışındaki çeşitli üniversitelerin hukuk, tıp, mühendislik gibi bölümlerinden mezun olarak diplomalarının yurt içinde geçerli sayılabilmesi için 3 Ekim'de Eskişehir'de Türkiye geneli adayların katılımıyla yapılan denklik sınavı öncesi bazı kişilerin başkalarının yerine sınava girdiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzenledikleri operasyon kapsamında, bazı adaylardan yüksek miktarda para alan ve "joker" olarak bilinen 8 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan bu kişilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda cep telefonları, kendileri ve sınava girdikleri kişilere ait nüfus cüzdanı ve ehliyetler ile sınav giriş belgeleri ele geçirildi.

Polis, jokerlerin adaylara benzemek için gözlük, makyaj, sakal ve benzeri aksesuarlar kullandığını, yüzlerini koronavirüs salgını nedeniyle takılması zorunlu olan maske avantajından faydalanarak kamufle ettiklerini belirledi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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