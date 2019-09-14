0553 313 94 23

Eskişehir'de kan donduran olayda gerçek ortaya çıktı!

Eskişehir’de, dün evinde ölü bulunan İrem Ayrancı cinayetinin detayları ortaya çıktı. Ayrancı’nın vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, cinayeti işleyen yabancı uyruklu şahıs saklandığı kulübede yakalandı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 15:43
Eskişehir'de kan donduran olayda gerçek ortaya çıktı!

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Manyas Sokak numara 4’teki apartmanın giriş katında ikamet eden İrem Ayrancı'nın (30), bıçakla öldürülmesi olayı ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler, ikamette gerçekleştirdikleri arama ve incelemelerde Ayrancı'nın öldürüldükten sonra cep telefonunun da gasp edildiğini tespit etti. Kent genelinde katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin yabancı uyruklu İzzetullah E.'yi (23) olduğunu belirledi. Zanlı, çobanlık yaptığı iddia edilen Emirler Mahallesindeki saklandığı kulübede yakalandı.

Öte yandan gözaltına alınan şüpheli emniyetteki sorgusunun akabinde adliyeye sevk edildi. Cinayet Büro ekipleri nezaretinde adliyeye getirilen şüpheli, gazetecilerin ‘Neden cinayeti işledin?’ sorusu üzerine, "Pişmanım" dedi. Ayrıca öldürülen İrem Ayrancı'nın cesedi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 15:43
  1. Eskişehir
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün kritik ismi yeniden gözaltına alındı
    1. FETÖ'nün kritik ismi yeniden gözaltına..
    2. NUN Okulları iki takımıyla..
    3. Tarihi Osmanlı konağı kadın ve..
    4. Tek parmağıyla yazdığı üçüncü kitabını..
    5. Sakarya’da çıkan yangında bir ev ve..
    6. Büyükşehirde Sağlık Turizmi..
    7. Dünya Güreş Şampiyonası
    8. Başkan Tanış’tan mahalle ziyaretleri
    9. Başkan Cabbar: “Ekmeğe saygı bizim..
    10. Göğüs kabartan Yeni Türkiye..
    11. Milas’ta orman yangını
    12. Karatede Malatya adına büyük başarı
    13. ’Emine Bulut’lar ölmesin’ diye ilk..
    14. Didim Cemevi’nden aşure hayrı
    15. Malatyalı hakemlerden sezon açılışı
    16. Koşarak yola çıkan lise öğrencisi..
    17. Kapanla durdurulan hırsızlık..
    18. Erciyes’e mevsimin ilk karı yağdı
    19. Real Madrid 3 puanı 3 golle aldı
    20. Eş durumu tayini nasıl yapılır? MEB..
    21. Çanakkale’de 3.1 büyüklüğünde deprem
    22. CHP ve İyi Parti arasında kriz büyüyor
    23. Diyarbakır’daki annelere Samsun’dan..
    24. Ayçiçeği üreticileri ücretlerden..
    25. Okçuluk: Türkiye Şampiyonası ve..
    26. ABD'de ölen doktorun evinde 2 binden..
    27. Başkan Say, AK Parti..
    28. 14 ayrı yağma ve tehdit suçundan..
    29. Nevşehir Belediyesi altyapı ve üstyapı..
    30. Tunceli’de “Teröre Lanet Yürüyüşü”
    Sosyal medya hesabından duyurdu! 'AK Parti'den bu saat itibari ile istifa ediyorum'
    Sosyal medya hesabından duyurdu! 'AK Parti'den bu saat itibari ile istifa ediyorum'
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...