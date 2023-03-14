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Gündem Eskişehir'de İranlı şahsı öldüren Afganlar hakkında flaş karar
Gündem

Eskişehir'de İranlı şahsı öldüren Afganlar hakkında flaş karar

Eskişehir’de İran uyruklu Reza Feyzi’nin öldürülmesiyle ilgili olarak adliyeye sevk edilen 6 Afgan'dan 4'ü tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 17:30:00 -
Eskişehir'de İranlı şahsı öldüren Afganlar hakkında flaş karar

Eskişehir’de İran uyruklu Reza Feyzi’nin (52) alacak verecek meselesi nedeniyle evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen Afganistan uyruklu 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Çalı Sokak’taki müstakil bir ikametin bodrum katında yaşayan İran uyruklu Reza Feyzi (52), evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemelerinin ardından olayın şüphelilerinin, ikametin arka kısmındaki müştemilatta yaşayan Afganistan uyruklu şahıslar olduğu belirlendi. Şüphelilerin kağıt toplayıcısı olduğu ve İranlı Reza Feyzi ile aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenildi.

6 şüpheliden 4’ü tutuklandı

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda cinayetin şüphelileri 4 kişi ile yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed İsrar K. (21), Zemar Z. (23), Mohammad Baıs G. ve R.K. (16) çıkarıldıkları sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayete yardım ve yataklık ettiği tespit edilen Shah Ahmed N. (21) ile Sultan Sangarı M. (19) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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