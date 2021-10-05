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Gündem Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü 8 kişi yakalandı
Gündem

Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü 8 kişi yakalandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle hapis cezasına mahkum edilen 8 firari hükümlü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 09:39:00 -
Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü 8 kişi yakalandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle hapis cezasına mahkum edilen 8 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile İstihbarat Şubesi ekipleri, 3 yıl 1 ay 15 gün ile 7 yıl 6 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 FETÖ hükümlüsüne yönelik operasyon düzenledi.

Saklandıkları evlerde yakalanan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

 

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