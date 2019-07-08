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Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla 3 yıldır aranan şüpheli, Eskişehir'de enselendi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:41
Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa Sulh Ceza HakimliğinceFETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 3 yıldır aranan Derya S'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi. 

Şüpheli Derya S, Batıkent Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı. 

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Bursa'ya gönderileceği öğrenildi. 

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:41
  1. Eskişehir
  2. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri
  3. Bursa Sulh Ceza Hakimliği
  4. Batıkent Mahallesi
  5. Bursa
  6. Firari FETÖ şüphelisi

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