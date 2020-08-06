Eskişehir'de FETÖ operasyonu: Gözaltılar var
Eskişehir'de, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmaları kapsamında 8 şüpheli şahsı gözaltına aldı.
Haklarında gözaltı kararı çıkarılan ve aralarında 5 muvazzaf subay, astsubay, 2 emniyet mensubu ile 1 stajyer avukatı kent merkezindeki saklandıkları evlerde yakaladı. Yakalanan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.