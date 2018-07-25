0553 313 94 23

Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı!

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:05
Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı!

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliyi yakalamak için örgüt üyelerince "gaybubet" olarak adlandırılan 5 hücre evine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aralarında "ByLock" kullanıcısı, örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eskişehir yapılanmasında subaylardan sorumlu sözde imamın da bulunduğu 8 şüpheli toplantı yaparken yakalandı.

Hücre evlerinde yapılan aramada ilaç kutularına gizlenmiş örgüte ait yüklü miktarda para, çok sayıda dijital materyal ile sahte kimlik ve ehliyet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden E.D. ve F.A. emniyetteki sorgularının ardından İzmir ve Ankara'ya gönderildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hasan Y, Ahmet G, Ferdi D. ve Hatice C. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, S.K. ve A.İ'nin ise sorguları devam ediyor.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:05
  1. İzmir
  2. Eskişehir
  3. Ankara
  4. fetö operasyonu
  5. fetö üyesi
  6. gözaltı
  7. FETÖ
  8. FETO/PDY
  9. terör örgütü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BM'den tepki çeken karar: Ödeme yapmayacağız
    1. BM'den tepki çeken karar: Ödeme..
    2. İçişleri Bakanlığı personel alımı..
    3. Kenan Sofuoğlu'ndan sürpriz ziyaret
    4. TBMM'de bedelli askerlik görüşmeleri..
    5. Kurban fiyatları 2018 diyanet..
    6. Bu nasıl insanlık? 6 aylık bebeği...
    7. Ayşe Ergezen kimdir? Nereli? Daha önce..
    8. İçişleri Bakanlığı personel alımı..
    9. Büyük provokasyon! Yerlere boya döküp..
    10. 'Dört Büyükler'in toplam borcu dudak..
    11. Burası İstanbul'un kalbi! Araçlar..
    12. Genelkurmay Başkanı Güler Malatya'da
    13. İstanbul'da son durum! '10 dakika..
    14. Suudi Arabistan'a şok! Petrol gemisi..
    15. Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı!
    16. Eylemciler sokağa indi: İsrail'den..
    17. Özil ailesinden Erdoğan'ın sözlerine..
    18. Avrupa'da dev transfer resmen..
    19. Tekirdağ'da hareketli anlar!..
    20. İçişleri Bakanlığı 2018 personel alımı..
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama