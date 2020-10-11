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Aktüel Eskişehir'de evlerinin önünden kaybolan iki çocuk parkta bulundu
Aktüel

Eskişehir'de evlerinin önünden kaybolan iki çocuk parkta bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-11 14:19:41 -
Eskişehir'de evlerinin önünden kaybolan iki çocuk parkta bulundu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kaybolan 8 yaşlarındaki iki çocuk, polis ekiplerince bulunarak ailelerine teslim edildi.

Polis İmdat Hattı'nı arayan vatandaşlar, Emek Mahallesi Farabi Sokağı'ndaki evlerinin önünde oynayan M.A.K. ile U.T.Ö'nün kaybolduğunu bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Çocuk Şube Müdürlüğü Kayıp Çocuklar Bürosu ile diğer birimlerden çok sayıda ekip yönlendirildi.

İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'in koordine ettiği çalışmalar kapsamında bölgedeki güvenlik kameralarından, çocukların Gökmeydan Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nden geçtikleri belirlendi.

Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran polisler, kayıp çocukları Aydın Arat Parkı'nda buldu. Çocukların, soğuk havadan korunmak için yoldan buldukları bir kutuya sığındıkları görüldü.

M.A.K. ile U.T.Ö'nün, evlerinin önünde oynarken biraz uzaklaştıklarını ancak daha sonra da yollarını kaybettiklerini, yürüyerek Aydın Arat Parkı'na kadar geldiklerini, bu sırada karınları acıkınca girdikleri bir iş yeri sahibinin ikram ettiği yemeği yediklerini, korkudan kaybolduklarını söyleyemedikleri öğrenildi.

Çocukların aileleri, kısa sürede evlatlarını bulan ekiplere gözyaşları içinde teşekkür etti.

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