  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Eskişehir'de cinayet
Aktüel

Eskişehir'de cinayet

Alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı iş ortağını tabanca ile öldüren şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 00:46:12 -
Eskişehir'de cinayet

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de tartıştığı iş ortağını silahla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Yenidoğan Mahallesi Buluş Sokak'taki bir apartmanın 4. katında yaşayan ve müteahhitlik yaptığı öğrenilen Muhammet A. (48) ile iş ortağı Servet T. (52) arasında, alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Servet T, evde bulunan tabanca ile Muhammet A'yı başından vurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Muhammet A'nın, hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli Servet T, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı.

Kavga sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Servet T, polis ekiplerinin eşliğinde 112 Acil Sağlık servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan şüphelinin buradaki işlemlerinin ardından, ifadesi alınmak üzere, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliğine götürüleceği bildirildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Muhammet A'nın cesedi ise incelemenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna gönderildi.

Öte yandan, gözaltına alınan Servet T'nin, ilk ifadesinde, Muhammet A. ile aralarında para nedeniyle tartışma çıktığını, boğuşma sırasında tabancanın ateş aldığını iddia ettiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ummanlı El Murakib el Şer'i'nin Türkiye sözleri olay oldu! Kahrından ölüyorlar
Dünya

Ummanlı El Murakib el Şer'i'nin Türkiye sözleri olay oldu! Kahrından ölüyorlar

Ummanlı yazar El Murakib el Şer'i, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt ve Katar ziyaretine ilişkin çarpıcı bir paylaşım yaptı.
Dünya ne diyeceğini merak ediyordu! Putin'den savaş açıklaması
Dünya

Dünya ne diyeceğini merak ediyordu! Putin'den savaş açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile de sürekli temas h..
Rusya'dan 52 ülke için önemli karar! Aralarında Türkiye de var
Dünya

Rusya'dan 52 ülke için önemli karar! Aralarında Türkiye de var

Rusya, 2021 yılından itibaren aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 52 ülkenin vatandaşlarına elektronik vize kolaylığı sağlayacağını açıkladı..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay