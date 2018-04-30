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Eskişehir'de bir ilk! Devlet tüp bebek merkezi kuruyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan: "Özellikle bu bölgede yaşayanların daha iyi bir şekilde faydalanıp yeni evlatlara kavuşabileceği bir tüp bebek merkezimiz Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde olacak" dedi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 18:09
Eskişehir'de bir ilk! Devlet tüp bebek merkezi kuruyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, "Özellikle bu bölgede yaşayanların daha iyi bir şekilde faydalanıp yeni evlatlara kavuşabileceği bir tüp bebek merkezimiz Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde olacak." dedi.

Karacan, 'Yunus Emre Devlet Hastanemizi de yeni dönemde farklı bir şekilde çalışmaya devam edecek. Bu hastanemiz Türkiye’de kamuda ilk olan tüp bebek merkezini de bu hastanemizde açacağız.' dedi.

Karacan, Yunus Emre Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda kadroya geçen taşeron işçilerin katılımıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi düzenlenen etkinlikte, Eskişehir'in, sağlık çalışanlarının desteğiyle bu alanda her geçen daha iyi noktalara geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Başbakan Binali Yıldırım'ın özverisiyle taşeron işçilere kadro konusunda ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Karacan, "Emeği geçenlere sizlerin adına teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah kadrolar hayırlara vesile olur. Hayırlı kazançlarınız olsun. Eskişehir'de sağlık yatırımları hızlı bir şekilde devam ediyor. Şehir Hastanesinde çalışmalar sürüyor. Haziran ayına onu yetiştirmeye çalışıyoruz. 'Şehir Hastanesi açılıyor, acaba Yunus Emre Devlet Hastanesine ne olacak?' gibi kafalarda bazı soru işaretleri oluştuğunu biliyoruz. Özellikle bu bölgede yaşayanların daha iyi bir şekilde faydalanıp yeni evlatlara kavuşabileceği bir tüp bebek merkezimiz Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde olacak. Bu konuyla ilgili gerekli izinler alındı. Çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

Karacan, konuşmasının ardından İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge ile hastanede incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 18:09
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