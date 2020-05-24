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Aktüel

Eskişehir'de bir ev koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-24 13:57:53 -
Eskişehir'de bir ev koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tek katlı bir evde karantina uygulaması başlatıldı.

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Atasoy Sokağı'nda yaşayan bir kişi, rahatsızlanarak Eskişehir Şehir Hastanesine başvurdu. Bu kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Hasta ve ailesindeki 5 kişi ile yaşadıkları ev, 14 günlüğüne karantinaya alındı.

Evde bulunanların bu süreçteki ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacağı öğrenildi.

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