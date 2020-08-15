Eskişehir'de beyni yok eden uyuşturucu ele geçirildi

Vatandaşın sağlığı ile oynayan hainlere darbe üstüne darbe inmeye devam ediyor. Son olarak güvenlik güçleri tarafından Eskişehir'de uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenlendi. Bir araca yapılan operasyonda, 3 kilo 806 gram 'sıvı' metamfetamin bulundu. Durdururulan araçta sürücü enselenirken, ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili korkunç bir gerçek ortaya çıktı.

Beyni yok ediyor

Yapılan operasyonda aracın bagajına gizlenen ve sus süsü verilmiş bidonun içinde ele geçirilen uyuşturucu maddenin insan beynini ve psikolojisini kısa sürede yok ettiği öğrenildi.Uyuşturucu maddenin isminin metamfetamin olduğu tespit edilid.

Eskişehir'de bir ilk

Düzenlenen operaayonda ele geçirilen maddenin Eskişehir'de ilk kez ele geçirilidği bilgisi de paylaşıldı.