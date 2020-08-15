  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Eskişehir'de beyni yok eden uyuşturucu ele geçirildi

Eskişehir'de yapılan operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddenin insan beynini ve psikolojisini yok ettiği tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 12:13:00 - 2020-08-15 12:16:12
Eskişehir'de beyni yok eden uyuşturucu ele geçirildi

Vatandaşın sağlığı ile oynayan hainlere darbe üstüne darbe inmeye devam ediyor. Son olarak güvenlik güçleri tarafından Eskişehir'de uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenlendi. Bir araca yapılan operasyonda, 3 kilo 806 gram 'sıvı' metamfetamin bulundu. Durdururulan araçta sürücü enselenirken, ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili korkunç bir gerçek ortaya çıktı.

Beyni yok ediyor

Yapılan operasyonda aracın bagajına gizlenen ve sus süsü verilmiş bidonun içinde ele geçirilen uyuşturucu maddenin insan beynini ve psikolojisini kısa sürede yok ettiği öğrenildi.Uyuşturucu maddenin isminin metamfetamin olduğu tespit edilid.

Eskişehir'de bir ilk

Düzenlenen operaayonda ele geçirilen maddenin Eskişehir'de ilk kez ele geçirilidği bilgisi de paylaşıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekrem İmamoğlu'ndan akılalmaz Kanal İstanbul paylaşımı! Sosyal medyadan tepki yağdı
Gündem

Ekrem İmamoğlu'ndan akılalmaz Kanal İstanbul paylaşımı! Sosyal medyadan tepki yağdı

Seçildiği günden bu yana İstanbullulara hizmet etmek yerine şov peşinde koşan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine şaşırtmadı. Türkiye, Do..
Çipras'ın sözlerini Yunanistan'ı salladı: Maalesef orayı Türklere verdik
Dünya

Çipras'ın sözlerini Yunanistan'ı salladı: Maalesef orayı Türklere verdik

Yunanistan eski Başbakanı Aleksis Çipras, Mısır ile yapılan anlaşmaya ilişkin çok konuşulacak açıklamalar yapıyor.
Aşiretlerden ABD’ye unutamayacağı tarihi tokat! “Biz Türkleri istiyoruz”
Gündem

Aşiretlerden ABD’ye unutamayacağı tarihi tokat! “Biz Türkleri istiyoruz”

Suriye’de aşiretler tarafından artık topraklarında istenmeyen terör örgütü YPG/PKK’nın imdadına yine efendisi ABD koştu. Terör örgütü ile ça..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı