Eskişehir'de avukat dayanamadı: Bu kadın Süpermen mi?

Eskişehir 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında kepçe operatörü tutuksuz sanık Faruk E. (48), şikayetçi Fatma T. (50) ile avukatları hazır bulundu. Hakkında açılan davadaki suçlamaları kabul etmeyen sanık beraatini talep etti.

"KEPÇE 20 TON, ÜZERİNDEN GEÇMİŞ OLSAM ÖLÜRDÜ YA DA YARALANIRDI"



Kepçenin 20 tonluk olduğunu ve üzerinden geçmesi halinde büyük sorunlar çıkarabileceğini söyleyen sanık Faruk E., "Eskişehir Odunpazarı İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde kepçe operatörü olarak görev yapıyorum. Belirtilen günde hangi istikamete gittiğimi şuan bilmiyorum. Gerekirse bu husus Fen İşleri biriminden öğrenilebilir. Huzurda olan kadını o gün ne gördüm ne de kendisine çarptım. Kullandığım araç 20 tonluk bir araçtır. Çarpma ya da ayağın üzerinden geçmesi durumunda çok büyük yaralanmalara sebep olurdu. Vursam ölürdü. Olayı 3 gün sonra polisin beni aramasıyla öğrendim. Böyle bir olay olduğunu bilsem, gereğini yapardım. Suçlamaları kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

"HER BİR AYAĞIMDAN TEK TEK LASTİKLER GEÇTİ"

Olay ile alakalı dava açan Fatma T., olay günü 20 tonluk kepçenin kafasına çarptığını ve ardından ayaklarının üstünden geçtiğini iddia ederek, "Evimden çıkmış işime gidiyordum. Bir sokak sonra sağ tarafımdan kafama bir şey çarptı. Daha sonra dengemi kaybettim. Yere düşünce lastiklerin ayaklarımın üzerinden geçtiğini hissettim. Her bir ayağımdan tek tek lastikler geçti. Ben arkasından bağırdım, ama araç durmadı. Eşimi aradım. Beni Eskişehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

"BU KADIN SÜPERMEN Mİ?"



Davada sanık Faruk E.’nin avukatı olan İnan Ersoy, yaptığı savunmada müvekklinin suçsuz olduğunu iddia ederek, “Bu aracın ne kadar ağırlıkta olduğunu biliyorsunuz. Şikayetçi iki ayağının üzerinden geçtiğini iddia ediyor. Bu kadın Süpermen mi? Yaşandığını iddia ettiği olayın ardından hastaneye gidiyor, ama raporda bir bulguya rastlanmıyor. Bir kırık, çıkık darbe gözükmüyor. Beraatini talep ediyoruz” dedi.

Hakim, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 19 Şubat 2019'a erteledi.



Olay

Olay, geçtiğimiz 2017 yılında Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Goncagüller Sokak'ta yürüyerek meydana geldi. Sabah işe giden Fatma T., bir kepçenin kendisine çarparak üzerinden geçtiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Olay tarihinden 3 gün sonra polis tarafından gözaltına alınan sanık Faruk E., çıkarıldığı mahkemece tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.