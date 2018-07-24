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Eskişehir’de arıları uzaklaştırmak isterken evi yaktı

Arılar tarafından evi istilaya uğrayan bir vatandaş, çözüm için başvurduğu yol sebebi ile tüm evini yaktı.

24 Temmuz 2018 Salı 16:19
Eskişehir’de arıları uzaklaştırmak isterken evi yaktı

Olay, Emek Mahallesi Anadolum Sokakta gerçekleşti. Selettin Keleş isimli vatandaş, evini istila eden arılarla başı derde girdi. Evin teras katında yuvalanan arılar zamanla tüm apartmanı istila etmeye başladı. Ev sahibi Keleş, yaşadığı duruma çözüm ararken, bir televizyon kanalında arıları uzaklaştırmak için kullanılan ‘Tütsüleme’ yöntemini gördü ve bunu uygulamak için harekete geçti. Ardından Selettin Keleş, teras katında bulunan sobayı odunla doldurarak yakmaya başladı. Ateşten çıkan dumanı gören Keleş, arıların dumandan etkilenerek uzaklaşacağını düşünerek içeri girdi. Bir süre sonra harlanan odunlardaki ateş, soba kenarında bulunan karton ve kağıt parçalarına sıçradı. Kısa sürede önce terasa ardından odalara yayılan alevler tüm evi sardı.

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Bu esnada sokaktan geçen iki genç, daireden çıkan alevleri görmesi üzerine durumu Eskişehir İtfaiyesi ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı. 112 ekipleri ise dumandan etkilenen kişileri araştırmaya başladı. Yaklaşık yarım saat süren yangın büyük çabalarla söndürülse de Keleş’in evi kül olmaktan kurtulamadı.

'DUMANI VERDİĞİM GİBİ ARILAR BENİ SARDILAR'

Arılarla mücadelesinde yaşadığı talihsiz olayı anlatan 70 yaşındaki Selettin Keleş, “Balkonda sarı arılar vardı. Sobayı yaktım, duman verdim. Televizyonda öyle dinledim. Dumanı verdiğim gibi arılar beni sardılar. Duman da buraları sardı yangın çıktı. Sobadan sıçradı. Sobanın içinde odunlar vardı, odundan sıçradı buralarda kağıtlar, karton kutu vardı onlar tutuştu” ifadelerini kullandı.

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Ayrıca Selettin Keleş, istilacı arıların kendisine verdiği zararları da anlatarak, “Arılar kolumu soktu, ağzımın içine bile girdi. Arıların ne zaman geldiğini bilmiyorum ben de daha yeni gördüm. Buraya devamlı çıkıyordum, ama hiç uğraşmıyordum. Orada karton kağıdı vardı, buralara öyle oturuyordum sonra aşağıya iniyordum. Sonra karton kutudan bir şey alacaktım oraya gitmemle bana saldırdılar. Kendimi kurtaramadım” şeklinde konuştu.

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'ARILARA TÜTSÜ VERİRKEN ONLAR BANA TÜTSÜ VERDİ'

Keleş, arıları uzaklaştırma yöntemini televizyonda izlediğini belirterek, “Haberlerde, ‘Arılara tütsü verirseniz giderler’ diye işittim televizyonda. Onu kafama koydum, geldim. Ben de bunlara göre arılara tütsü verirken onlar bana tütsü verdiler. Yangın yarım saat sürdü. Ama itfaiye çabuk geldi. Türkiye’den Allah razı olsun. 2 tane ambulans geldi, itfaiye geldi her şey geldi. Çok zarar var, bir daire tamamen yandı” dedi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 16:19
  1. Eskişehir
  2. ESKİŞEHİR
  3. ARI
  4. YANGIN
  5. İTFAİYE

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