THY- Euroleague
0553 313 94 23

Eskişehir'de araçlarından çıkmayan kalmadı! Av tüfeği kilolarca esrar...

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonunda 2 kilo 640 gram esrar ele geçirildi.

19 Ekim 2018 Cuma 09:10
Eskişehir'de araçlarından çıkmayan kalmadı! Av tüfeği kilolarca esrar...

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerinin yaptıkları çalışmalar neticesinde Eskişehir-Alpu karayolunda 2 otomobil durdurularak arama yapıldı. Aramada, otomobillerde toplam 2 kilo 640 gram esrar maddesi, ruhsatsız av tüfeği ile 50 liralık 4 sahte banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 otomobil sürücüsü, yapılan sorgulamalarının ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 'ruhsatsız silah bulundurmak' ve 'piyasaya sahte para sürmek' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 09:10
  1. Eskişehir
  2. jandarma
  3. uyuşturucu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dehşet verici olay! Arkadaşını uyurken öldürdü
    1. Dehşet verici olay! Arkadaşını uyurken..
    2. Endonezya'da bir deprem daha!
    3. "Cemal Kaşıkçı'nın korktuğu başına..
    4. 13 kişiyi öldürdü! 150 kişi peşine düştü
    5. F-35'de yeni sorun! Bir ülke daha..
    6. ABD helikopteri uçak gemisine düştü!
    7. Dolar güne nasıl başladı?
    8. İzmir'de mide bulandıran olay! Lağım..
    9. Birleşmiş Milletler'den uyarı: Gazze..
    10. Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat!..
    11. Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat!..
    12. Gündemi sarsacak 'Nihat Hatipoğlu'..
    13. “Pompeo Ankara’da, Kaşıkçı cinayetinin..
    14. Amerika'dan Suudi Arabistan'a darbe..
    15. Giresun’da korkutan yangın
    16. Denizli'de tarlasını sürerken bulduğu..
    17. Haydar el-İbadi'den 'siyaseti..
    18. Eskişehir'de araçlarından çıkmayan..
    19. İYİ Parti'de toplu istifa!
    20. Vladimir Putin: Türkiye'ye minnettarım
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018

    Günün Karikatürü

    19 Ekim 2018
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
    FETÖ’cü silah şirketi hızla büyüyor
    FETÖ’cü silah şirketi hızla büyüyor