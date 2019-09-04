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Eskişehir’de araç sayısı artmaya devam ediyor

Eskişehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı artmaya devam ederken, bir ayda 737 yeni araç trafiğe katıldı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:41
Eskişehir’de araç sayısı artmaya devam ediyor

Eskişehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı artmaya devam ederken, bir ayda 737 yeni araç trafiğe katıldı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre; Eskişehir’de Temmuz ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 737 adet artarak, 287 bin 4 adet oldu.


Eskişehir’deki taşıtların, 168 bin 266 adet otomobil, 45 bin 985 adet kamyonet, 31 bin 496 motosiklet, 23 bin 725 adet traktör, 10 bin 503 adet kamyon, 3 bin 745 adet minibüs, 2 bin 622 adet otobüs, 662 adet özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.


Eskişehir’de Temmuz 2019 ayında 9 bin 494 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan toplam 9 bin 494 taşıt içinde otomobil 6 bin 972 ile ilk sırada yer aldı.


Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı araç sayısı temmuz ayı sonu itibarıyla 23 milyon 86 bin 900 oldu.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 10:41
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