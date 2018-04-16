Eskişehir’de arabasının camına yapıştırdığı yazıyı görenler şaştı kaldı

Trafikte acemi olan sürücü, trafik akışını ve diğer araç sürücüleri zor durumda bırakmamak için aracının arka camına uyarı yazısı yazdı.

Eskişehir’de seyir halinde görüntülenen üzerinde ‘ acemiyim yaklaşmayın ‘ yazan araç görenleri hayrete düşürürken bir yandan da güldürdü.

Yazıyı gören diğer sürücüler ve çevrede bulunan vatandaşların şaşkın bakışları ve destekleriyle araç yoluna devam etti.