Eskişehir’de arabasının camına yapıştırdığı yazıyı görenler şaştı kaldı
Eskişehir’de trafikte görüntülenen aracın arka camına sürücüsünün yazdığı ‘acemiyim yaklaşmayın‘ uyarısı dikkat çekti.16 Nisan 2018 Pazartesi 11:26
Trafikte acemi olan sürücü, trafik akışını ve diğer araç sürücüleri zor durumda bırakmamak için aracının arka camına uyarı yazısı yazdı.
Eskişehir’de seyir halinde görüntülenen üzerinde ‘ acemiyim yaklaşmayın ‘ yazan araç görenleri hayrete düşürürken bir yandan da güldürdü.
Yazıyı gören diğer sürücüler ve çevrede bulunan vatandaşların şaşkın bakışları ve destekleriyle araç yoluna devam etti.
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