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Yerel

Eskişehir'de akıllara durgunluk veren olay! Etiketin sararmasından anladı

Eskişehir’de su siparişi veren bir vatandaşa gelen suyun üretim tarihi tam 14 yıllık çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 14:24:00 -
Eskişehir'de akıllara durgunluk veren olay! Etiketin sararmasından anladı

Eskişehir’ yaşayan bir vatandaş ünlü bir damacana firmasına ait bir şubeden su siparişi verdi. Vatandaş damacanın etiketinin renginin solmuş olduğunu görünce hemen üretim tarihine baktı.

Üretim tarihini görür görmez şok olan vatandaş gözlerine inanamadı. Gelen damacanın üzerinde 07,12,2006 tarihi yazıyordu. Hemen ilgili firmayı arayarak durum hakkında bilgi verdi.

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