  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Eskişehir'de 600 litre etil alkol ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-11 09:47:57 -
Eskişehir'de 600 litre etil alkol ele geçirildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen operasyonda 600 litre etil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bazı adreslerde sahte içki üretildiğini tespit etti.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliye ait araçta yapılan aramada, sahte içki yapımında kullanılan 600 litre etil alkol ve 350 aroma kiti ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
DGS sonucu ne zaman açıklanacak? | 2020 DGS sonuçları ne zaman
Eğitim

DGS sonucu ne zaman açıklanacak? | 2020 DGS sonuçları ne zaman

2020 DGS sonucu ayın kaçında açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos Pazar günü yapıldı. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlayabilmek için ..
Beşiktaş-Paok eşleşmesi sonrası küstah yorum! Cevaplar gecikmedi
Spor

Beşiktaş-Paok eşleşmesi sonrası küstah yorum! Cevaplar gecikmedi

Trabzonspor’un cezası nedeniyle Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanan Beşiktaş’ın 2. Ön Eleme’deki rakibi Yunanistan temsilcisi Paok old..
Yunanistan o isimden acil olarak yardım isteyecek! Korkudan ne yapacaklarını şaşırdılar
Dünya

Yunanistan o isimden acil olarak yardım isteyecek! Korkudan ne yapacaklarını şaşırdılar

Türkiye’nin Navtex ilanı sonrası bölgeye Oruç Reis’in gitmesinin ardından Yunanistan’da yetkililer acil olarak toplanma kararı aldı. Ülkenin..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı