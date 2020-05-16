  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bulaşık makinesinden bulaşıklar lekeli çıkarsa ne yapılmalı?

İHH’dan 3 farklı ülkeye Ramazan yardımı

Baklavalık yufkadan yapımı kolay cevizli baklava tarifi

Ahmet Yenilmez yeniakit.com.tr'de canlı yayın konuğu olacak

4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olan işletmeler hangileri?
için kalan
Aktüel

Eskişehir’de 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Eskişehir’in de içlerinde bulunduğu 14 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 01:29:43 -
Eskişehir’de 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Eskişehir’in de içlerinde bulunduğu 14 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı.


İçişleri Bakanlığı tarafından alınan korona virüs tedbirleri kapsamında 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 00.00 itibariyle başladı. Saatler gece yarısını gösterdiğinde polis ekipleri tüm önlemleri alarak belirli cadde ve yolları kapatıp vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı. 4 gün boyunca devam edecek olan sokağa çıkma yasağı, 20 Mart saat 23.59 itibariyle sona erecek.


Kısıtlamanın olduğu 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günlerinde ise marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar saat 10.00-16.00 arasında vatandaşlara hizmet vermek için açık bulunacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı