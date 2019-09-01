Eskişehir’de 26. Geleneksel Ertuğrulgazi Şurası ve Yörük Etkinlikleri düzenlendi

Ertuğrulgazi Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği ile Ertuğrulgazi Yörük ve Türkmen Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen 26. Geleneksel Ertuğrulgazi Şurası ve Yörük Etkinlikleri Eskişehir’de gerçekleştirildi.

Atatürk Caddesi’nde toplanan onlarca vatandaş, mehteran eşliğinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Jale Nur Süllü ile Vilayet Meydanı civarındaki Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi’ne yürüdü. Mehteran ve halk oyunları gösterileri ile devam eden etkinlikte katılımcılara plaket takdim edildi. 58 Yörük Türkmen köyünden katılımcıların olduğu şuraya Eskişehir Yörük Beyi Hüseyin Şen ve Irak Türkmenleri de katıldı. Şura, Adalar bölgesinden başlayıp Taşbaşı Kültür Merkezi’ne kadar devam eden yürüyüş ve etkinlik programı dahilindeki gösteriler sonrasında bulgur pilavı ve ayran ikramıyla son buldu.

Etkinliklerin 1. günü olan 30 Ağustos’ta ise Karacaşehir Köyü Camii’nde gerçekleşen etkinlikte günün anlam ve önemine ilişkin hutbe okutuldu ve konuşmalar yapıldı. Gözleme ve ayran ikramının da olduğu buluşmada katılımcılar, birbirleriyle tanışıp sohbet etme imkanı buldu. Ertuğrulgazi Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Dayar, içindeki bulundukları toprakların Osmanlı Devleti’nin ilk ilan ve tescilinin yapıldığı topraklar olduğunu hatırlatarak yaptıkları etkinliğin amacının ecdadın hatırasını gelecek nesillere aktarmak olduğunu vurguladı. Dayar, "Türk milletinin Ergenekon’dan Horasan’a, Horasan’dan Suruç’a, Suruç’tan Söğüt’e, Söğüt’ten Balkanlara göç dizip vatan bellediği yollarda güzide bir durak olan Karacaşehir köyündeyiz. 1299 yılında Karacahisar kalesi fethedilip vatan topraklarına katıldığında, Osman Bey için Selçuklu’nun taşıdığı bayrağı teslim alma vakti de gelmişti. Ertuğrul Gazi’nin ektiği tohumu fidan haline getirebilmek ve devlet olabilmek için 720 yıl evvel tam da burada, bu camide adına ilk hutbeyi okuttu. Osman Bey adına ilk hutbeyi okuyan Dursun Fakih bu fidanın 700 senelik bir çınara döneceğini, gölgesinde yedi düveli ağırlayacağını öngörmüştü. Ertuğrul Gazi’nin ektiği bu tohum biz Yörükler için bir sancaktır. Büyüyüp serpilen, dünyayı kucaklayan bu çınarın yeni tohumları, gelecek nesillerin zihinlerine emanet edilmeli, hafızalardan silinmemelidir. Bu tohumların son fidanı, Türk adını gururla taşıyan, genç Türkiye Cumhuriyeti de böyle dev bir çınar olacak ve bu topraklarda ilelebet payidar olacaktır. Eskişehir Ertuğrul Gazi Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği olarak 26 yıldır Geleneksel Ertuğrul Gazi Şurası ve Yörük Etkinlikleri’ni düzenliyor ve durmaksızın çalışıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlarız. Sözlerimi Kurtuluş Savaşı esnasında bir dönem karargahı Karacaşehir’e kurmuş olan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözü ile sonlandırmak istiyorum: ’Tarihini bilmeyen milletler yok olmaya mahkumdur’" ifadelerini kullandı.