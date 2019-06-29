Eskişehir'de 24 düzensiz göçmen yakalandı Eskişehir'de Eskişehir-Bursa kara yolunda şüphelendikleri minibüsü durdurdu ve 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı göç faaliyetlerini önlemek amacıyla çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri,Eskişehir-Bursa kara yolunda şüphelendikleri minibüsü durdurdu. Araçta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 24 düzensiz göçmen tespit edildi. Bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı. Aynı ülke vatandaşı iki zanlı ise "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.