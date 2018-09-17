Eskişehir'de 14 kişinin karıştığı omuz atma kavgası kanlı bitti

Olay, gecenin ilerleyen saatlerinde Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi'nde meydana geldi. Karşı karşıya gelen 2 kalabalık grup arasında omuz atma meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavga sonucu H.K. (23) sağ göğüs altından, F.Y. (18) sağl kol ve göğüs kısmından, S.Ç. (18) ise sağ kasık kısmından yaralandı.

H.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu kavgaya karıştığı tespit edilen H.Y. (24) yakalandı. Yakalanan şahıstan kesici kısmı 10 santimetre gelen bir bıçak elde edilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.