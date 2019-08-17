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Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Nedim Ünal Irak Türkmeneli temasları

Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:38
Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Nedim Ünal Irak Türkmeneli temasları

Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, Irak Türkmeneli bölgesindeki temaslarını sürdürüyor. Ünal, 6 yıl boyunca Irak Türkmen Cephesi Liderliği yapmış olan Anadolu Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu Kerkük Milletvekili Sadettin Ergeç ile Kerkük’te bir araya geldi.


İkilinin Irak Türklüğü ve dünya Türklüğü hakkında yaptıkları görüşmede Şehit Necdet Koçak da anılırken, Başkan Ünal ve Ocak heyeti, 14 Temmuz 1959 yılında Baas rejimi ve Mustafa Barzani tarafından hunharca katledilip yerlerde sürüklenerek elektrik tellerine asılan Albay Ata Hayrullah’ın da bulunduğu Türkmen Şehitliğini ve 28 sene önce 24 Mart 1991’de Saddam’ın askerleri tarafından kadınların, yaşlıların ve çocukların da içinde bulunduğu yüzden fazla Türkmen’in şehit edildiği Altınköprü Şehitleri Mezarlığını ziyaret etti.


Irak Türkmeneli bölgesinde birçok Türkmen kuruluş ile bir araya gelen Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, 60 sene önce kurulmuş Türkmen Kardaşlık Ocağı Başkanı Abdulhaluk Hürmüzlü, Musalla Spor Derneği Başkanı Teymur Gökkaya, Şehitler Derneği Başkanı Haşim Salihi, Türkmeneli TV Yöneticisi Yalman bey, Türkmeneli Gazetesi ile Sivil Toplum Kuruluşları Başkanı Mardin Gökkaya, eski milletvekili ve Irak Türkmen Cephesi başkan yardımcısı Hasan Turan ve Irak Türkmeneli bölgesinin çeşitli yazar, edip ve şairleriyle temaslarda bulundu.


Dün akşam saatlerinde Aydın Maruf’un davetiyle Türkiye’de okuyan ve mezun olan öğrencilerle de bir araya gelen Prof. Dr. Nedim Ünal Türk Ocağının bayrağını Türkmen Cephesinde diğer bayrakların yanına asılmak üzere takdim etti.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:38
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