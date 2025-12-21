  • İSTANBUL
Gündem Eskişehir susuz kaldı! 38 saattir sular yok
Gündem

Eskişehir susuz kaldı! 38 saattir sular yok

IHA
Giriş Tarihi:
Eskişehir susuz kaldı! 38 saattir sular yok

Eskişehir'de ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle 38 saati aşkın süredir yaşanan su kesintisi giderilemedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü İçme Suyu Arıtma Tesisi'ndeki D4 deposunu besleyen ana hatta meydana gelen arıza, kentin büyük bir bölümünü susuz bıraktı. Arızanın giderilmesi için ekiplerin yürüttüğü çalışmaların üzerinden 38 saat geçmesine rağmen, Sazova ve Çamlıca mahalleleri başta olmak üzere birçok noktada su kesintisinin devam ettiği öğrenildi. Günlük ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelen ve kesintinin bu kadar uzamasına tepki gösteren vatandaşlar, yetkililerden arızanın giderilmesi ve mağduriyetin son bulmasını bekliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Meram

Chp nerde bereketsizlik susuzluk ahlakzızlık taciz yolsuzluk hırsızlık arsızlık ajanlık bilgileri yurtdışına satma bunlar var demektir. Türkiye İngiltere'ye şikayet ediyor İngiltere Başbakan yüz bile vermiyor adama vatandaş şikayet eden Yarın İngiltere'de şikayet eder
