0553 313 94 23

Eskişehir Şehir Hastanesi’nden Sıfır Atık Projesine tam destek

Eskişehir Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi’ne tam destek veriyor.

21 Şubat 2019 Perşembe 15:44
Eskişehir Şehir Hastanesi’nden Sıfır Atık Projesine tam destek

Eskişehir Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi’ne tam destek veriyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi’ne destekler devam ediyor. Proje, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak Başkanlığı’nda kentte de önemli adımlarla ilerliyor. İlin önemli yatırımlarından Eskişehir Şehir Hastanesi de Sıfır Atık Projesi’ni tüm birimlerde uygulayarak projeye büyük destek veriyor. Konuyla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik ve Sağlık İl Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Yaşar Bildirici’den ayrıntılı bilgi aldı. Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Sıfır Atık projesine destekleri için Hikmet Çelik’e teşekkürlerini iletti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 15:44
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İlk güneş enerjili otogarı açıldı
    1. İlk güneş enerjili otogarı açıldı
    2. Fırat Yılmaz Çakıroğlu Isparta’da..
    3. Güneş enerjisinden 90 bin lira gelir..
    4. TBM Koordinasyon Kurulu toplantısı..
    5. İstanbul Boğazı'nda yüzlerce gemi..
    6. Bakan Soylu, Karadağ İçişleri Bakanı..
    7. Ayvalık’ta sis korkusu
    8. Kuleönü'nde yavru köpeği uyuşturucu..
    9. Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi..
    10. Karaçoban’ın kanaat önderlerinden Vali..
    11. Genç iş adamı Bodrum’dan Cumhur..
    12. Mazot ve gübre destek ödemeleri yarın..
    13. AK Parti adayı Yazıcı: “Toplu bir..
    14. ESOGÜ’lü genç diş hekimi adayları..
    15. Etiyopya'daki 3,2 milyon yıllık kadın..
    16. Mazot ve gübre desteği ne zaman..
    17. Horasan’da Meclis Üyeleri tanıtıldı
    18. Görevdeyken ölen vali isminin..
    19. Bilecikspor transferin son gününde 2..
    20. Vatandaştan İmamoğlu’na15 Temmuz..
    21. Ankara merkezli FETÖ operasyonu
    22. GSO Başkanı Ünverdi, Gazişehir Öğrenci..
    23. Başkan Ataç, kırsaldaki vatandaşlarla..
    24. Otomobil halk otobüsüne arkadan..
    25. Kaybolan Alzheimer hastası hem karadan..
    26. Sivasspor'da Antalyaspor maçı..
    27. Eşi işsiz kalınca meslek öğrendi
    28. Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu..
    29. Bozburun’da hayvancılıktaki sorunlar..
    30. Judo müsabakaları ve Analig seçmeleri..
    AK Parti DSP ile görüşecek
    AK Parti DSP ile görüşecek
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!