Eskişehir Şehir Hastanesi’nden Sıfır Atık Projesine tam destek

Eskişehir Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi’ne tam destek veriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi’ne destekler devam ediyor. Proje, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak Başkanlığı’nda kentte de önemli adımlarla ilerliyor. İlin önemli yatırımlarından Eskişehir Şehir Hastanesi de Sıfır Atık Projesi’ni tüm birimlerde uygulayarak projeye büyük destek veriyor. Konuyla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik ve Sağlık İl Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Yaşar Bildirici’den ayrıntılı bilgi aldı. Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Sıfır Atık projesine destekleri için Hikmet Çelik’e teşekkürlerini iletti.