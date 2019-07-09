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Eskişehir sanayicisinin hedefinde İngiltere pazarı var

Ticaret Bakanlığı’nın desteklediği, Eskişehir Sanayi Odası’nın (ESO) koordinatörlüğünü yaptığı Uluslararası Rekabetçiliğin Desteklenmesi (URGE) projesi ile Eskişehirli sanayiciler İngiltere’de iş bağlantıları kurdu.

09 Temmuz 2019 Salı 12:36
Eskişehir sanayicisinin hedefinde İngiltere pazarı var

Ticaret Bakanlığı’nın desteklediği, Eskişehir Sanayi Odası’nın (ESO) koordinatörlüğünü yaptığı Uluslararası Rekabetçiliğin Desteklenmesi (URGE) projesi ile Eskişehirli sanayiciler İngiltere’de iş bağlantıları kurdu.


ESO tarafından hayata geçirilen, Eskişehir Yapı Malzemeleri Sektörünün temsilcilerinin katıldığı ve İngiltere’de gerçekleştirilen iş görüşmelerinde Eskişehirli firmalar ihracat için önemli adımlar attı. Kılıçoğlu Kiremit, KYK Yapı Kimyasalları, Radim Radyatör, Eskişehir Seramik, Gamay Mobilya İnşaat, Life Seramik, Altınaylar Yapı, Eseren Yapı firmalarının katılımı ile gerçekleştirilen ikili iş görüşmeleri etkinliği, İngiltere merkezli alıcı firmalar tarafından da yoğun ilgi gördü.


Eskişehir’in ihracat seferberliği


ESO’nun ‘İngiltere Yapı Sektörü Haftası’ kapsamında, ‘Yapıda Kalite Londra’ zirvesinde gerçekleştirdiği organizasyonda Eskişehirli üreticilerin yer aldığını açıklayan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Daha önce gündeme getirdiğimiz Eskişehir için ihracat seferberliğine dünyanın en zor ama en güçlü pazarlarından biri olan İngiltere’den başladık. Eskişehir’de üreten firmalarımız burada önemli iş bağlantıları kurdu. Londra’da bulunan Excel Sergi ve Fuar Merkezinde, ESO Üyeleri ikili iş görüşmeleri ile ürünlerini tanıtma fırsatı buldu” dedi.


Dev firmalarla görüşüldü


Oda Üyelerinin, İngiltere’nin önemli firmaları ile bir araya geldiğini hatırlatan ESO Başkanı Kesikbaş, “Görüşmenin en önemli ya da ilgi çekici noktası İngiltere’nin Yapı Malzemeleri Sektörünün devleri ile firmalarımız bir araya geldi. Örneğin yıllık yaklaşık 7 milyar Pound cirosu, 29 bin çalışanı bulunan Travis Perkinsle firmalarımız yeni iş bağlantılarını değerlendirdi. Ayrıca İngiltere Ticaret Müşavir Yardımcımız Ahmet Enes Tekcan da üyelerimiz ile bir araya geldi” diye konuştu.


ESO Üyelerinin İngiltere’de 24 farklı firmanın temsilcileri ile 70’e yakın iş görüşmesi yapıldığını kaydeden Kesikbaş, “Daha önceden davet edilen firmaların yanı sıra düzenlenen bu etkinlikten de ayrı bir stantta Eskişehir’in tanıtımı yapıldı ve etkinliğe katılanların görüşmelere daveti sağlandı” dedi.


ESO’nun yurtdışı ve ihracat çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğinin altını çizen ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “İhracattan başka şansımız yok. Şehrimizin sanayisini ihracat ile geliştireceğiz” yorumunu yaptı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 12:36
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