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Ekonomi Eskişehir Sanayi Odası "Avrupa Otomotiv Kümeleri Ağı"na kabul edildi
Ekonomi

Eskişehir Sanayi Odası "Avrupa Otomotiv Kümeleri Ağı"na kabul edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-20 14:07:32 -
Eskişehir Sanayi Odası "Avrupa Otomotiv Kümeleri Ağı"na kabul edildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Sanayi Odasının (ESO), Avrupa'da faaliyet gösteren önemli otomotiv kümelerince oluşturulan Avrupa Otomotiv Kümeleri Ağı'na (EACN) dahil edildiği bildirildi.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, ESO'nun, EACN'nin 20'nci üyesi olarak bu oluşuma kabul edildiği duyuruldu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Avrupa Otomotiv Kümeleri Ağı'nın ortak iş birliği stratejisi ve kümelenme faaliyetleri amacıyla kurulmuş uluslararası bir platform olduğunu belirtti.

Eskişehir'in otomotiv sektörünü de hak ettiği yere getirmek, sektörün gelişmesini sağlamak ve yeni yatırımları kente kazandırmak için yola çıktıklarını vurgulayan Kesikbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'den ilk ve tek kabul edilen kurum olduğumuz için heyecanlıyız. Başta yerli otomobilimiz olmak üzere ülkemiz ve şehrimiz otomotiv sektörüne üyelerimizle katkı sunacağız. Yeni iş fırsatları yaratmak, iş birliğine dayalı araştırma projelerini teşvik etmek ve geleceğin endüstrisi alanında modernizasyona dayalı ortak yatırımlar için Avrupa'daki küme üyeleri ile çalışmalar gerçekleştireceğiz. Özellikle KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmak, bölgeler arası stratejik iş birliğini inşa etmek amacıyla çeşitli faaliyet ve projeler yapacağız."

Kesikbaş, 8 ülkenin temsil edildiği EACN bünyesinde 20 ortak kümelenme, 1500'den fazla üye şirket ve araştırma enstitüsünün bulunduğu bilgisini verdi.

EACN üyelerinin 350 binden fazla kişiyi istihdam ettiğini aktaran Kesikbaş, bu oluşumun Eskişehir otomotiv sanayisinin tanıtımı, prestiji ve yeni iş bağlantıları bakımından önemli avantajlar sağlayacağını kaydetti.

Kesikbaş, "EACN üyeliği ile Eskişehir otomotiv sektörü bir nevi devler liginde temsil edilecektir. ESO'nun katılımıyla ülkemiz de temsil edilmiş olunacaktır. Ortaklığın ESO üyesi firmalara ve Eskişehir otomotiv endüstrisine ciddi katkılar sunması bekliyoruz. Şehrimize özellikle de otomotiv sektörümüze hayırlı olsun." değerlendirmesini yaptı.

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