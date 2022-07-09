Eskişehir Osmangazi Üniversitesi rektörü kim? Resmi Gazete Osmangazi Üniversitesi rektör ataması:
Resmi Gazete rektör atamaları:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete rektör atamaları gerçekleştirildi. buna göre, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Kamil Çolak atandı. Peki Kamil Çolak kimdir, nereli kaç yaşında? Eskişehir Osmangazi Üniversitesi rektörü Kamil Çolak hangi görevlerde bulundu?
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Kamil Çolak atandı. Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Edibe Sözen, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Akın Levent, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hamza Al atandı.