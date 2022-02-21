Eskişehir Osmangazi Üniversitesi işçi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Kura usulü ile işe alımlarda kura çekimi, mevzuatına uygun olarak noter huzurunda yapılır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir.

Kura işleminin 17.03.2022 tarihinde saat 14.00 ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezinde yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca duyurulacaktır.

Kura sonucunda ismi asil listede olup, süresi içinde evrak teslim etmeyen, eksik evrak teslim eden veya sözlü mülakata katılmayan, adayların yerine Kurada yedek olarak belirlenen adaylardan sırayla sözlü mülakata çağrılacaktır.

Kura sonucunda belirlenen adaylar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesi gereğince Başkanlığımızca sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Üniversitemiz www.ogu.edu.tr internet sitesinde ilan edilecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız