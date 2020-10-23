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Eğitim Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Eğitim

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bölümler, Osmangazi Üniversitesi taban puanları, öğrenim ücretleri ve diğer detaylar hakkında bilgiler haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 17:55:00 -
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir'deki bir devlet üniversitesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin kuruluşu, Eskişehir'de üniversite yaşamını başlatan Tıp, Mühendislik-Mimarlık ve Fen Edebiyat Fakültelerinin kuruluş tarihi olan 1970 yılına dayanır.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bölümleri

Esogü yaz okulu kalktı mı?

MADDE 9 – (1) Yaz okulunda ders veren öğretim elemanlarına ilgili kanun hükümleri uygulanır. MADDE 10 – (1) 9/7/1997 tarihli ve 23044 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi psikoloji bölümü var mı?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi. 18 Ağustos 1993 tarihinde kurulan bölümümüz fiziksel ve akademik anlamda yapılanma aşamasında olup, bünyesinde psikolojinin farklı anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sürdüren araştırma görevlileri bulundurmaktadır.

Esogü harç parası hangi bankaya ödeniyor?

Bu nedenle ödemeler QNB FİNANSBANK Şubelerinden, ATM'lerinden kartlı ödeme ile ve QNB FİNANSBANK İnternet bankacılığından Üniversite Harç Ödeme Menüsü ile yapılabilir.

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