  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü maske üretim sayısını 10 bine çıkardı

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında bugüne kadar 10 bin adet maske üretti.

2020-04-27 14:22:18 -
Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü maske üretim sayısını 10 bine çıkardı

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında bugüne kadar 10 bin adet maske üretti.


Dünyayı ve Türkiyeyi yakından etkileyen korona virüs salgınında maske kullanımı en önemli tedbir yollarından biri olarak öne çıktı. Bir çok ülke maske bulmakta zoruluk yaşarken, Türkiye ise herkesin taşın altına elini koyması sonucu bundan etkilenmedi. Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü de adete maske üretimi konusunda seferber olurken, çalışan kadınlar da bugüne kadar toplam 10 bin adet maske üretti. Üretimlerine hala devam eden enstitü öğrencileri, şimdi ise yapılan maskeleri paketleyerek ihtiyacı olan kurum ve kuruluşlara gönderiyor. İçinde bulunulan korona virüs süreci bitene kadar devam edecek olan üretim ve paketlemeler ile bir çok kişinin maske ihtiyacına çözüm bulunmuş oluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı