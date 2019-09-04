Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Bilge’den Rektör Çomaklı’ya ziyaret Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’yı ziyaret etti. Rektörlük Ofisi’nde gerçekleşen ziyarette Doç. Dr. Uğur Bilge, Prof. Dr. Çomaklı’ya çalışmalarında başarılar diledi. Rektör Çomaklı ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Doç. Dr. Uğur Bilge’ye yeni görevinde başarılar diledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.