Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Bilge’den Rektör Çomaklı’ya ziyaret
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç.04 Eylül 2019 Çarşamba 11:14
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’yı ziyaret etti. Rektörlük Ofisi’nde gerçekleşen ziyarette Doç. Dr. Uğur Bilge, Prof. Dr. Çomaklı’ya çalışmalarında başarılar diledi. Rektör Çomaklı ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Doç. Dr. Uğur Bilge’ye yeni görevinde başarılar diledi.
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