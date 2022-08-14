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Yaşam Eskişehir hava durumu güncel | Eskişehir 15 Ağustos hava nasıl olacak?
Yaşam

Eskişehir hava durumu güncel | Eskişehir 15 Ağustos hava nasıl olacak?

Eskişehir'de 14 Ağustos Pazar akşamı sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Etkili olan yağışlar kentte hayatı olumsuz etkiledi. Bu sebeple yarın havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Eskişehir hava durumu:

Yeniakit Publisher
2022-08-14 22:42:00 -
Eskişehir hava durumu güncel | Eskişehir 15 Ağustos hava nasıl olacak?

Eskişehir’de kuvvetli yağış etkili oldu. Bu sebeple yarın havanın nasıl olacağı merak ediliyor.

Eskişehir hava durumu güncel | Eskişehir 15 Ağustos hava nasıl olacak?

Eskişehir'de sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Kentin batı tarafında akşam üzeri başlayan ve yaklaşık yarım saat etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sürücüler yollarda biriken su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken trafikte aksamalar yaşandı. Özellikle çevre yolundaki alt geçitlerin suyla dolmasıyla Eskişehir-Bursa kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yağış nedeniyle hasarlı trafik kazalarının da meydana geldiği bildirildi.

Eskişehir’e sağanak yağışların yarın da etkili olması bekleniyor.

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