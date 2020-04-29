Eskişehir Gürsöğüt Barajı ve HES projesinde yapım çalışmaları sürüyor

ESKİŞEHİR (AA) - Sakarya Nehri üzerinde inşa edilen Eskişehir Gürsöğüt Barajı ve HES projesinde çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, enerjinin yerinde, zamanında ve güvenilir şekilde karşılanmasının büyük önem arz ettiği belirtildi.

DSİ'nin teknik olarak değerlendirilebilir hidroelektrik enerji potansiyelinin geliştirilmesi ve ekonomiye kazandırılması için büyük çaba gösterdiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Geçmişte bu yatırımlar tamamen devlet eliyle yapılmaktayken, özel sektör bilgi ve sermayesi de HES projelerinin geliştirilmesi ve inşasına yönlendirilmiş, bu sayede enerji sektöründe dışa bağımlılığın azaltılması için önemli adımlar atılmıştır. Bu kapsamda Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi ile Ankara'nın Beypazarı ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve Sakarya Nehri üzerinde inşa edilmekte olan Gürsöğüt Barajı ve HES projesi kapsamında çalışmalar devam etmektedir. Temelden yüksekliği 86,2 metre olan Gürsöğüt-1 Barajı'ndan alınacak suların etek santraline düşürülmesi ile yılda toplam 175,5 gigavatsaat (GWh) enerji, cansuyunun HES'e iletilmesiyle yılda toplam 29,344 GWh enerji üretilmesi planlanıyor."

Sakarya Nehri üzerinde temelden yüksekliği 48,5 metre olan Gürsöğüt-2 Barajı'ndan alınacak suların etek santraline düşürülmesiyle de yılda toplam 98,1 GWh enerji üretilmesinin planlanlandığı ifade edilen açıklamada, "Böylece Gürsöğüt Barajı ve HES projesi ile yıllık ortalama 303,005 GWh enerji üretilecektir. Proje kapsamında, Gürsöğüt-1 Barajı ve HES inşaatında memba batardosu, derivasyon tüneli, gövde yamaç kazıları, cutt-off kazısı ve taban enjeksiyonları, enjeksiyon galerileri, santral, dolusavak, enerji kırıcı havuz kazıları ve kuyruk suyu tüneli kazı ve beton kaplanması tamamlanmıştır. Gürsöğüt-2 Barajı ve HES inşaatında; memba batardosu ve jet graut, derivasyon tünelleri, gövde yamaç kazıları, cutt-off kazısı ve taban enjeksiyonları ve santral, dolusavak, enerji kırıcı havuz kazıları tamamlanmıştır." bilgisi aktarıldı.