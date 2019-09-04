Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı İrcal, Rektör Çomaklı’yı ziyaret etti Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’yı ziyaret etti.

Rektörlük Ofisi’nde gerçekleşen ziyarette Başsavcı Murat İrcal, Prof. Dr. Çomaklı’ya çalışmalarında başarılar diledi. Rektör Çomaklı ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken Eskişehir’e yeni atanan Başsavcı Murat İrcal’a başarılar diledi.

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