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Eskişehir bayram namazı saat kaçta? | Eskişehir bayram namazı kaçta 31 Temmuz

Bayram namazı saat kaçta 2020 | Eskişehir kurban bayramı namazı 2020|Kurban bayramı 31 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Eskişehirli vatandaşlar kurban bayramı namazının kılınıp kılınmayacağını, bayram namazının saat kaçta olduğunu internetten araştırmaya başladı. Pek çok vatandaş “Bayram namazı saat kaçta 31 Temmuz” , “Kurban bayramı namazı saat kaçta” , “Eskişehir namaz vakitleri” , “2020 kurban bayramı saati kaçta Eskişehir” konularını inceliyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 13:55:00 -
Eskişehir bayram namazı saat kaçta? | Eskişehir bayram namazı kaçta 31 Temmuz

2020 bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı kaçta diyanet | Kurban bayramı 31 Temmuz – 3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Eskişehir’de yaşayan vatandaşlar bayram namazı vakitlerini araştırmaya başladı. İşte, 31 Temmuz bayram namazı vakitleri.

Eskişehir bayram namazı saat kaçta? | Eskişehir bayram namazı kaçta 31 Temmuz

Eskişehir’de yaşayanlar bayram namazının saat kaçta kılınacağını inceliyor. Eskişehir’de 31 Temmuz Cuma günü bayram namazı saat 6:29’da kılınacak.

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Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi?

Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah’ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir.

Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

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