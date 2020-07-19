Eskişehir Atatürk Üniversitesi açıköğretim taban puanları 2020 Atatürk Üniversitesi açıköğretim bölümleri
Eskişehir Atatürk Üniversitesi açıköğretim puanları merak edilmekte. 2020 YKS sonuçları açıklanmasıyla üniversite tercihleri başlayacak. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan önlisans yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. Eskişehir Atatürk Üniversitesi puanları kaç, Eskişehir Atatürk Üniversitesi açıköğretim bölüm puanları 2020. İşte Eskişehir Atatürk Üniversitesi açıköğretim bölüm puanları.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde 7 lisans, 4 Lisans Tamamlama ve 27 önlisans programı olmak üzere toplam 38 program yürütülmektedir. Üniversite ilk mezunlarını 2012-2013 Eğitim - Öğretim yılında vermiştir. Atatürk Üniversitesi açıköğretim bölüm puanları kaç? Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavı sonuçları ile Fakültemizi tercih ederek programlarımıza kayıt yaptırabilirler. Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girerek Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve üzeri puan alan adaylar ön lisans programlarımızı, TYT den 150 ve üzeri puan alan adaylardan Alan Yeterlilik Testinden (AYT) SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar ise lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir. İşte Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi lisans ve önlisans bölümleri ile Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi taban puanları.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi lisans bölümleri
Çocuk Gelişimi
Egzersiz ve Spor Bilimleri
Grafik Sanatlar
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İşletme
Kamu Yönetimi
Reklamcılık
Rekreasyon
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet
Sosyoloji
Tarih
Tekstil ve Moda Tasarımı
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi önlisans bölümleri
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Adalet
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgi Yönetimi
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Emlak ve Emlak Yönetimi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İlahiyat
İslami İlimler
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Özel Güvenlik ve Koruma
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Reklamcılık
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Spor Yönetimi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Yeni Medya ve Gazetecilik
Yerel Yönetimler
Atatürk Üniversitesi açık öğretim puanları
Atatürk Üniversitesi İşletme (Açıköğretim taban puanları
Atatürk Üniversitesi Kamu Yönetimi (Açıköğretim) taban puanı
Atatürk Üniversitesi Reklamcılık (Açıköğretim) taban puanı
Atatürk Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) taban puanı
Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim) taban puanı
Atatürk Üniversitesi Sosyoloji (Açıköğretim) taban puanı
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