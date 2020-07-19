Eskişehir Atatürk Üniversitesi açıköğretim taban puanları 2020 Atatürk Üniversitesi açıköğretim bölümleri

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde 7 lisans, 4 Lisans Tamamlama ve 27 önlisans programı olmak üzere toplam 38 program yürütülmektedir. Üniversite ilk mezunlarını 2012-2013 Eğitim - Öğretim yılında vermiştir. Atatürk Üniversitesi açıköğretim bölüm puanları kaç? Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavı sonuçları ile Fakültemizi tercih ederek programlarımıza kayıt yaptırabilirler. Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girerek Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve üzeri puan alan adaylar ön lisans programlarımızı, TYT den 150 ve üzeri puan alan adaylardan Alan Yeterlilik Testinden (AYT) SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar ise lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir. İşte Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi lisans ve önlisans bölümleri ile Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi taban puanları.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi lisans bölümleri

Çocuk Gelişimi

Egzersiz ve Spor Bilimleri

Grafik Sanatlar

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İşletme

Kamu Yönetimi

Reklamcılık

Rekreasyon

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

Sosyoloji

Tarih

Tekstil ve Moda Tasarımı

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi önlisans bölümleri

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilgi Yönetimi

Bilgisayar Programcılığı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Emlak ve Emlak Yönetimi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İlahiyat

İslami İlimler

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Özel Güvenlik ve Koruma

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Reklamcılık

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Spor Yönetimi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Yeni Medya ve Gazetecilik

Yerel Yönetimler

Atatürk Üniversitesi açık öğretim puanları

Atatürk Üniversitesi İşletme (Açıköğretim taban puanları

Atatürk Üniversitesi Kamu Yönetimi (Açıköğretim) taban puanı

Atatürk Üniversitesi Reklamcılık (Açıköğretim) taban puanı

Atatürk Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) taban puanı

Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim) taban puanı

Atatürk Üniversitesi Sosyoloji (Açıköğretim) taban puanı

TÜM ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU

ÖSYM üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız