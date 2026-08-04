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Yerel Eskişehir-Ankara yolunda otomobil alev topuna döndü: Sürücü yaralandı
Yerel

Eskişehir-Ankara yolunda otomobil alev topuna döndü: Sürücü yaralandı

Yeniakit Publisher
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Eskişehir-Ankara yolunda otomobil alev topuna döndü: Sürücü yaralandı

Eskişehir-Ankara karayolunda seyir halindeyken alev alan otomobilde LPG tankı nedeniyle art arda patlamalar meydana geldi. Araçtan son anda çıkmayı başaran 29 yaşındaki sürücü M.A., vücudundaki yanıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Eskişehir-Ankara karayolunda yaşandı. M.A. yönetimindeki 34 TV 8754 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede aracı sarmasının ardından LPG tankından kaynaklanan patlamalar meydana geldi. Sürücü M.A., otomobil tamamen yanmadan önce dışarı çıkmayı başardı.
Olay, saat 00.30 sıralarında Eskişehir-Ankara karayolunda meydana geldi. M.A. (29) idaresindeki 34 TV 8754 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Yanan otomobilde, LPG tankından kaynaklanan patlamalar oldu. Sürücü M.A., son anda araçtan dışarı çıktı. Vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan yanıklar nedeniyle yaralanan M.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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