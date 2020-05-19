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Eski zabıta arabası Bandırma Vapuruna dönüştürüldü, şehir turu attı

Orhangazi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle hazırlattığı Bandırma Vapuru maketini şehrin sokaklarında gezdirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 17:23:15 -
Eski zabıta arabası Bandırma Vapuruna dönüştürüldü, şehir turu attı

Orhangazi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle hazırlattığı Bandırma Vapuru maketini şehrin sokaklarında gezdirdi. Eski zabıta aracının etrafına kaplama yöntemi ile yapılan Bandırma Vapuru, marşlar eşliğinde Orhangazi sokaklarını gezdi. Belediye Başkanı Bekir Aydın da konvoyda yer alırken, vatandaşlar vapur maketinin geçişinde balkonlarından ve pencerelerden alkışlarla tempo tuttular.


19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın korona virüs salgını dönemine rastlamasından dolayı kutlama programları yapılamazken, Orhangazi Belediyesi ilginç bir organizasyon ile 19 Mayıs’ı kutladı. Orhangazi Belediyesi, belediyeye ait eski bir zabıta aracının etrafına yaptırdığı kaplama ile Bandırma Vapuru maketi yaptı.



Şehri dolaştı


Yaklaşık 1 haftalık çalışma sonucunda hazırlanan ve bayraklarla süslenen Bandırma Vapuru maketi dün konvoylar eşliğinde Orhangazi sokaklarını gezdi. Marşlar ve şarkılar eşliğinde Orhangazi caddelerini gezen Bandırma Vapuru maketine Belediye Başkanı Bekir Aydın da eşlik etti. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar ise balkonlardan ve camlardan şarkı ve marşlara alkışlarla eşlik ettiler.

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