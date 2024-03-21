Eski yazarımız Zübeyir Yetik için kan aranıyor

Bir dönem Memur-Sen Konfederasyonu'nu genel başkanlığını yapan, eski yazarımız bir süredir sağlık sorunları sebebiyle tedavi görüyor. Yetik'in ameliyatı iki kez kan bulunamadığı gerekçesiyle ertelendi.

Yetik sosyal medya hesabı üzerinden, "Kan bulunamadığından ameliyatım ikinci kez ertelendi... Rh+ B grubundan (B grubu Rh pozitif) kan bağışlayacak bir hayırsever arıyorum" paylaşımında bulundu.

Zübeyir Yetik kimdir?

Zübeyir Yetik, 1 Ocak 1941 tarihinde Siverek'te doğdu. Babası Kakolar ailesinden Kunduracı İmam Usta, annesi aynı aileden ev kadını Cemile Hanım’dır. İlkokulu Siverek ve Ceylanpınar'da, ortaokulu Siverek’te, liseyi Şanlıurfa'da okudu. Askerliğini yedek subay öğretmen olarak Manisa ve İzmir'de yaptı. Bir süre Ankara Hukuk Fakültesi'nde okuduktan sonra, Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi'nden mezun oldu; İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde İşletme İktisadı programında lisansüstü öğrenim gördü.

Zübeyir Yetik 1958-60 Yıllarında Urfa’da gazetecilik, vekil öğretmenlik; 1962-65 Yıllarında İzmir ve Ankara’da gazetecilik; 1966-74 Yıllarında Urfa’da öğretmenlik, hal müdürlüğü, bankacılık, serbest muhasebecilik; 1974’ten itibaren İstanbul’da gazetecilik, yayıncılık, sendikacılık, Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğünde kontrolörlük, Türkiye Denizcilik İşletmeleri’nde APK uzmanlığı, film ve ilaç hammaddesi ithalat ve pazarlaması yapan Kızılay İstanbul Bölge Müdürlüğü’nde mali İşlerden sorumlu müdür muavinliği görevlerinde bulundu. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak 1994'te göreve başladığı İSKİ’deyken 2003 Yılında kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.

Zübeyir Yetik, 1992 Erzincan depreminde ve 1993'te Karabağ olayları sırasında Azerbaycan'da uzun süre görev yapmıştır.

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