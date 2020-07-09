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Aktüel

Eski Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanı Bakıcı hakkında beraat kararı verildi

FETÖ'nün kumpas davalarından "Hipnoz davası"nda onama kararı veren eski Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanı Sedat Bakıcı'nın "üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan yargılandığı davada beraatine hükmedildi

Yeniakit Publisher
2020-07-09 17:37:35 -
Eski Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanı Bakıcı hakkında beraat kararı verildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından "Hipnoz davası"nda yerel mahkeme kararını onayan eski Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanı Sedat Bakıcı'nın "FETÖ'ye yardım" suçlamasıyla yargılandığı davada beraatine hükmedildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmada, tutuksuz sanık Bakıcı ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki savunmasını yapan Bakıcı, beraatine karar verilmesini istedi.

Bakıcı, son sözünde "Benim suçla bir ilgim yok. Takdir mahkemenin." dedi.

Heyet, daha sonra müzakere için duruşmaya ara verdi. Aranın ardından heyete başkanlık eden Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu, oy çokluğuyla Bakıcı hakkında beraat kararı verdiklerini açıkladı.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor.

Temyiz isteminde bulunulması halinde dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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