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Medya Eski vekil tarafından yeni bir televizyon kanalı kuruldu!
Medya

Eski vekil tarafından yeni bir televizyon kanalı kuruldu!

CHP'li eski milletvekili Mustafa Balbay, Cadde TV ismiyle bir televizyon kurdu. Kanal dün itibariyle yayınlarına başladı

Yeniakit Publisher
2022-11-29 15:44:00 -
Eski vekil tarafından yeni bir televizyon kanalı kuruldu!

Cadde TV 28 Kasım 07:00 itibarıyla test yayınlarını sona erdirerek yayın hayatına başladı.

Gazeteci ve televizyoncu Serdar Akinan'ın kurduğu Cadde TV, dün yayın hayatına başladı.

Genel yayın yönetmenliğini eski milletvekili ve gazeteci Mustafa Balbay'ın üstlendiği Cadde TV bugün yayınları ile seyircisine 'merhaba' dedi.

Gazeteci ve televizyoncu Serdar Akinan, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Cadde TV'nin yayın hayatına başladığını duyurdu.

28 Kasım saat 07.00 itibariyle Cadde TV test yayınını sonlandırarak izleyiciye merhaba derken Serdar Akinan paylaştığı videoda, "Çok heyecanlıyım. Yıllar sonra televizyon ekranında, canlı yayında, ana haberde olacağım. Daha doğrusu kurduğum kanalda olacağım" dedi.

Akinan kanalın temel mottosunun "Başka Türkiye yok: Haber kutsaldır, yorum hürdür" olduğunu ifade etti.

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