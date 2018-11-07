Eski vali Adnan Oktar ile aynı cezaevine konuldu
FETÖ'nün mülkiye yapılanması davasında tutuklanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Adnan Oktar ile aynı cezaevine konuldu.07 Kasım 2018 Çarşamba 15:05
FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Edirne F Tipi Cezaevine konuldu.
Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) mülkiye yapılanması davasında yerel mahkemece "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası onanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Edirne'de cezaevine konuldu. Edirne F Tipi Cezaevine götürülen Mutlu, Selahattin Demirtaş ve Adnan Oktar'la birlikte kalacak.
Mutlu, Edirne Adliyesindeki işlemlerinin ardından Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Edirne F Tipi Cezaevine teslim edildi.
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