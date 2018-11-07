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Eski vali Adnan Oktar ile aynı cezaevine konuldu

FETÖ'nün mülkiye yapılanması davasında tutuklanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Adnan Oktar ile aynı cezaevine konuldu.

07 Kasım 2018 Çarşamba 15:05
Eski vali Adnan Oktar ile aynı cezaevine konuldu

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Edirne F Tipi Cezaevine konuldu.

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) mülkiye yapılanması davasında yerel mahkemece "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası onanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Edirne'de cezaevine konuldu. Edirne F Tipi Cezaevine götürülen Mutlu, Selahattin Demirtaş ve Adnan Oktar'la birlikte kalacak.

Mutlu, Edirne Adliyesindeki işlemlerinin ardından Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Edirne F Tipi Cezaevine teslim edildi.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 15:05
  1. İstanbul
  2. Edirne
  3. FETÖ
  4. Adnan Oktar
  5. Hüseyin Avni Mutlu

YORUM YAZ

  • sefasefa48 dk önce
    Adnan oktar la aynı cezaevinde olmasından ne anlmamız lağzım, ne diyorsunuz...
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