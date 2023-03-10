Eski ülkücünün bir zil takıp oynamadığı kaldı! Yazıklar olsun sana

Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar gazetesinde kalem oynatan Taha Akyol, "HDP’nin siyasi hayatımızdaki öneminin artmasını" sevinçle karşıladı.

Eski ülkücü Akyol, Devlet Bahçeli'ye de dokundurmada bulunduğu yazısında özetle şunları kaydetti:

"HDP ile ilgili önemli ve belirleyici gelişmeler yaşanıyor, HDP’nin siyasi hayatımızdaki önemi artıyor. Bunları iki başlıkta toplamak mümkün:

Hukuki bakımdan: AYM 7’ye karşı 8 oyla, HDP’nin durdurulan hazine yardımını almasına karar verdi. Kapatma için 10 oy gerekecek.

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Ayrıca, HDP’nin kapatılmadan seçimlere girmesi kesin gibi… Zira AYM, HDP’nin sözlü savunmasını 11 Nisan’da dinlemeye karar verdi. Seçimlere kadar nihai kararın yetişmesi de başlamış bir seçim sürecinde kapatma için gereken 10 oyun AYM’de çıkması da beklenmemelidir.

Bahçeli yine AYM’yi ihanetle suçlar mı? (...)"