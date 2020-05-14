Eski ülkücü Mansur’a “terör sevici” avukat

Mustafa Durmaz İstanbul

Yıllarca MHP’de siyaset yapan sonrasında CHP-İP ve HDP’nin ortak adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş’ın avukatı Bülent Yücetürk’ün teröristleri öven paylaşımları ortaya çıktı.

Helin’e sahip çıktı

CHP’li eski cumhuriyet savcısı Bülent Yücetürk’ün, “twitter.com/b_yuceturk” uzantılı adresinde, skandal paylaşımlar yer alıyor. Yücetürk, 11 Mayıs’taki bir paylaşımında, açlık grevinde ölen DHKP-C’li için ağıt yakan İzmir Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan’a sahip çıkarak, şunları ifade ediyor: “Ne demiş yargıç, insan yaşatılmalı, ölüm adın kalleş olsun, tam bir yargıç duruşu, darısı diğerlerinin başına. #AyseSarisuPehlivanyalnizdegildir.”

PKK propagandası

Yücetürk, 03 Nisan’da yaptığı paylaşımında ise DHKP-C üyesi Helin Bölek’in ölümüne üzüldüğünü belirterek, şunları ifade etmiş: “Ölüm kutsanacak bir şey değildir. Devletin vatandaşının taleplerini görmesi için kişinin yaşamını ortaya koyması devlet için büyük bir ayıptır. İstedikleri özgürce müziklerini yapmak ve adil bir yargılanma. Grup Yorum üyesi Helin’in açlık grevinde ölmesi çok acı...” Bir televizyon programında PKK propagandası yapan, destek çağrısında bulunan Ayşe Çelik’in tutuklanmasına da karşı çıkan Yavaş’ın avukatı Yücetürk, 27 Haziran 2019’da, “Bütün ülkenin, böyle suç mu olur demesine rağmen, olur hem de bal gibi olur diyerek Ayşe öğretmene ceza verenler, verdirtenler, soru şu vicdanınız rahat mı?” paylaşımında bulunuyor.

“Terör” diyemedi

Yavaş’ın “terörist” dediği Deniz Gezmiş için övgüler yağdıran Yücetürk, 6 Mayıs 2018 tarihli paylaşımında şunu yazıyor: “Yolları yolumuz, duruşları cesaretimiz oldu, anıları önünde saygıyla #DenizGezmiş.” Devleti katliam yapmakla suçlayan sözde akademisyen bozuntularına da sahip çıkan CHP’li avukat, 15 Mart 2016’da şunları söylüyor: “Barış çağrısı yapan akademisyenleri tutuklamak, meydanı canlı bombalara, hendeklere, dağa, hain pusulara bırakmaktır.” Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden DHKP-C’nin adını zikredemeyen Yavaş’ın avukatı, 31 Mart 2015 günü yaptığı paylaşımda, “Şehit Doğan’ı andığım şu günlerde, yine bir cumhuriyet savcımızı karanlık ellere şehit verdik. Yapanları lanetliyorum” sözlerini sarf ediyor. Akit’e de iftira etmekten geri durmayan provokatör, 21 Mart 2019’da, “Kemal Kılıçdaroğlu’nu hem PKK hem Akit zihniyeti öldürmek istiyor. Demek ki Kemal bey doğru yolda” diyerek kirli zihniyetini gözler önüne serdi.

Kendisini savundu

Konu ile ilgili görüştüğümüz avukat Yücetürk, “Bahsettiğiniz paylaşımları hatırlamıyorum ama doğrudur” dedi. Grup Yorum üyelerinin ölümü ile ilgili yaptığı paylaşımları savunan Yücetürk, şunları ifade etti: “Haklarında kesinleşmiş bir ceza olsaydı suç ve suçlu övme cezasına girecekti. Benim bildiğim kadarıyla bir yargı kararı yok. İçişleri Bakanlığı’nın listesinde yer alması onun öyle öyle olduğu anlamına gelmez. Yargı kararı gerekiyor.